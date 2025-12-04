Плохой интернет тормозит введение нового способа оплаты проезда в Омске

Система почти готова, но точные сроки появления «геооплаты» в омском траспорте пока неизвестны.

omskinform.ru

В Омске снова обсуждается вопрос о введении оплаты проезда общественного транспорта по геолокации.

Как сообщил на сегодняшнем заседании комитета Омского горсовета по транспортной инфраструктуре генеральный директор АО «Пассажирсервис» Алексей Васильев, сейчас ведется работа с тремя компаниями: ООО «Датапакс», Сбербанк и «Яндекс».

Оплата проезда по геолокации основана на мобильных приложениях, фиксирующих передвижение пассажира и автоматически определяющих маршрут и стоимость поездки. Оплата будет списываться с привязанной в приложении банковской карты.

– Система позволяет пассажиру оплачивать проезд без контакта с водителем, кондуктором и терминалами. Человек в автобусе заходит через одно из этих приложений, находит себя в конкретном автобусе и оплачивает проезд, – объяснил директор.

То есть приложение не будет списывать плату за проезд автоматически – необходимо будет подтверждение пользователя.

Также директор «Пассажирсервиса» отметил, что для мгновенного списания средств с карты необходим стабильный мобильный интернет, с которым в Омске с лета этого года наблюдаются проблемы.

На сложности обратил внимание и вице-мэр Омска Владимир Куприянов, отметивший, что ввод нового способа оплаты при нестабильном мобильном интернете вызовет негативную реакцию омичей.

– Систему можно запустить и при нестабильно работающем интернете, но тогда нивелируется ее главная цель – удобство для граждан. То есть вводить новую для Омска систему и сразу же получать негативную реакцию, а значит, частично или полностью убрать весь эффект от новой системы, – отметил Куприянов.

Несмотря на высокую готовность новой технологии транспортной системы Омска, заместитель мэра предложил пока отложить ввод системы до момента, когда мобильный интернет в городе вернется в стабильное состояние.

Сейчас система активно тестируется. После полноценного ввода каждая компания, с которой заключат контракт на оказание подобного вида услуг, будет иметь свое приложение для оплаты проезда. Реализация единого программного обеспечения не планируется.

– Пассажиры будут заходить либо в наше приложение «Омск Транспорт», либо в 2ГИС, либо в «Яндекс». Просто каждому человеку удобнее пользоваться «своим» приложением, – объяснил Васильев.

Подобная практика уже используется в городах России, таких как Ярославль, Ижевск, Тверь, Казань, Пермь, Нижний Новгород, Курск и Кострома. Также систему постепенно вводят в транспортную систему Московской области и Санкт-Петербурга.

Технология также успешно используется в пригородных поездах, например, в Казани, Нижнем Новгороде, Калининграде и Санкт-Петербурге. Пока о вводе нового способа оплаты проезда в омских электричках речи не идет.