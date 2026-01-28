Омские депутаты одобрили единый цвет для общественного транспорта

Под это правило подпадают даже маршрутки.

omskinform.ru

Сегодня депутаты Омского городского cовета на пленарном заседании одобрили введение единого цветового оформления для всего общественного транспорта. Это правило коснется даже частных перевозчиков. За нарушения их планируется штрафовать.

Напомним, эту идею власти продвигают с 2023 года. Единый внешний вид должен способствовать комфорту пассажиров. Автобусы решено красить в оранжевый, троллейбусы – в зеленый, а трамваи – в красный. На межмуниципальных маршрутах будут работать синие автобусы. Отметим, что часть транспорта уже перекрасили.

– Задача в том, чтобы для гражданина, как для пользователя услуг, не было разницы, на какой автобус он сядет. Все перевозчики должны работать по единым правилам, – отметил председатель комитета по транспортной инфраструктуре Юрий Арчибасов.

Отметим, что стоимость покраски одного автобуса большого класса на заводе-изготовителе составит около 119 тыс. рублей.

Теперь законопроект о едином цвете транспорта отправится на рассмотрение в Законодательное собрание Омской области.