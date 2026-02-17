В омских автобусах установят еще больше валидаторов

Терминалы появятся в десятках машин.

Фото: t.me/shelest_sn

В этом году мэрия Омска оборудует валидаторами еще 60 автобусов, троллейбусов и трамваев. Об этом сегодня сообщил мэр Сергей Шелест.

По данным мэрии, в 2025 году омичи совершили 166,7 млн поездок на общественном транспорте. При этом 94 % билетов они оплатили картами.

– Следуя за выбором пассажиров, которые все чаще отказывают от «живых» денег, продолжим развивать бескондукторную систему оплаты проезда, – отметил Шелест.

Отметим, что в омском транспорте уже работают 1413 валидаторов. Сколько автобусов, троллейбусов и трамваев оборудовали этими терминалами, мэр не сообщил.