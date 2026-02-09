В Омске изношены почти все трамвайные рельсы и больше половины самих трамваев

Износ троллейбусов оказался значительно ниже.

Мэрия Омска представит транспортному комитету горсовета неутешительный отчет о состоянии городского электротранспорта. Согласно доступным «Омск-информу» официальным данным, инфраструктура и подвижной состав омского трамвая находятся в критическом состоянии: износ рельсового полотна достиг 88 %, а сами вагоны изношены на 68,8 %. При этом контактная сеть самая «целая» – ее износ составляет всего 28 %.

Темпы обновления путей пока остаются невысокими. За весь прошлый год в городе удалось заменить чуть более 1,2 км путей и 2 км контактной сети.

На этом фоне ситуация с троллейбусным сообщением выглядит значительно оптимистичнее. Благодаря масштабному обновлению парка, начатому в 2020 году, износ троллейбусов составляет всего 33,5 %. Инфраструктура также находится в лучшем состоянии: контактная сеть изношена лишь на 12 %. Этому способствовала активная модернизация в минувшем году, когда рабочие обновили сразу 23,6 км троллейбусных линий.