Один сломался, двое не поехали: омичка пожаловалась на работу автобусов и маршруток

Из-за этого пассажирам приходится совершать лишние пересадки.

пресс-служба правительства Омской области

Жительница Омска пожаловалась на плохую работу общественного транспорта и череду совпадений, из-за которых ее дочери пришлось трижды заплатить за проезд до дома. Это произошло вчера, 8 февраля.

– Где-то в 20:20 дочка села в 922 маршрутку на остановке Дружино, оплатила проезд, и только потом водитель сказал, что едет только до поселка Солнечного. Дочь была в шоке, отдав 60 рублей, так как маршрут проехал всего несколько остановок, – сообщает омичка в соцсетях.

В Солнечном дочь омички садится в автобус № 78. Она оплачивает проезд, после чего водитель объявляет, что автобус сломался. Автобус, несмотря на это, продолжает ехать, не останавливается ни на одной остановке, пока не тормозит на «Звездной». Водитель говорит, чтобы все выходили, в 21:00 будет следующий автобус.

– Дочь опять в шоке, просто садится на этой же остановке в маршрутку № 8 и оплачивает проезд. И нет бы закончиться этой истории, но, как только она присела, водитель объявляет, что едет только до «Фестиваля», – сообщает омичка.

Тогда дочь омички уже не выдержала и закричала на водителя. В итоге ее довезли до остановки «Универсам» и она добралась до дома. Однако мать ребенка назвала такое поведение водителей беспределом.