«Не за наш счет»: бывший омский перевозчик сделал заявление о переводе маршруток в онлайн-режим

Бизнесмен отметил, что рынок нерегулируемых маршрутов работает «скрипя зубами».

Фото: t.me/shelest_sn

Бывший омский перевозчик Виталий Торопов, ныне занимающийся развитием такси, высказался об инициативе городских властей обязать всех частников наравне с муниципалами отображать маршрутки на онлайн-картах.

Ранее о проекте стало известно на заседании комитета Омского городского совета. Депутаты обсудили введение обязательных требований, согласно которым весь общественный транспорт должен передавать информацию о своем местоположении.

По словам Торопова, эта мера давно назрела и могла быть реализована еще 10–15 лет назад – на этапе заключения договоров с перевозчиками.

– Мое мнение, уже давно пора. То, что хотят сделать наши представители власти, чтобы все были в ГЛОНАСС, это можно было еще сделать лет так 15 назад, и все это решить и урегулировать на законном уровне, когда заключались любые договорные отношения, как в нерегулируемом, так и в регулируемом транспорте, – заявил экс-перевозчик.

Он отметил, что сегодня часть автобусов уже работает в системах мониторинга, тогда как другая еще к этому не пришла, что создает неравные условия на рынке. Обязательное подключение всех перевозчиков к ГЛОНАСС, по его мнению, станет серьезным плюсом, обеспечит добросовестную конкуренцию и повысит прозрачность работы отрасли.

Кроме того, введение онлайн-отслеживания маршруток скажется в лучшую сторону на комфорте омичей, особенно в зимний период.

– Допустим, сегодня морозный день – зачем человеку стоять, мерзнуть? Ну, это хорошо, если теплые остановки есть. А что делать людям, где их нет? Они хотя бы смогут видеть транспорт, а не стоять на морозе. В первую очередь мы же работаем для того, чтобы людям было выгодно, удобно и комфортно перемещаться по городу. Заодно можно будет всегда видеть, какое количество транспорта выходит в линию, – отметил Торопов.

В то же время имеются и технические сложности для реализации нововведения. По его словам, одной из основных проблем остается нестабильная работа интернета в регионе, а используемое оборудование передает данные через SIM-карты операторов связи. Поэтому, считает Торопов, было бы логично, если бы оператор пассажирских перевозок централизованно обеспечивал транспорт едиными приборами мониторинга, что позволило бы избежать сбоев и разночтений.

Отдельно бывший перевозчик обратил внимание на экономическую сторону вопроса. Установка оборудования, по его словам, означает дополнительные расходы, которые в нынешних условиях становятся ощутимыми для бизнеса.

– Опять же, экономически, видите, все дорого в наше время, а чтобы такое оборудование поставить, нужно, опять же, выделять финансы. Оно тоже будет, ну, стоить недешево, если уже солярка к восьмидесяти подбирается, – добавил Торопов.

При этом он подчеркнул, что ключевой проблемой для отрасли остается низкий пассажиропоток, из-за которого у перевозчиков отсутствует экономическое обоснование для обновления подвижного состава.

Бизнесмен напомнил, что стоимость одного автобуса сегодня достигает 10 млн рублей. Муниципальные предприятия, по его словам, закупают технику в лизинг по государственным программам и работают фактически в ноль за счет защищенного тарифа, тогда как частным перевозчикам приходится значительно сложнее.

– Те, кто в регулируемом тарифе работает, они защитили тариф и должны отработать в ноль. Потому что в этом тарифе заложены все действующие расходы с учетом лизинговых платежей, заработной платы и всех прочих трат. Те, кто работает в нерегулируемом тарифе, они несут убытки. Если в «регулярке» они хотя бы в ноль работают, остальные работают скрипя зубами, – пояснил Торопов.

Именно этим, по его словам, объясняется постепенный уход частников с рынка пассажирских перевозок. Для выпуска одного автобуса на линию необходимы значительные постоянные затраты, а в тарифе не заложено получение прибыли.