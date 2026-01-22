В Омске маршрутки теперь станут отслеживаться по онлайн-картам

На заседании комитета Омского городского Совета депутаты подняли вопрос о внедрении обязательных требований к передаче данных о местоположении общественного транспорта.
По словам директора департамента транспорта Вадима Кормильца, необходимо законодательно обязать перевозчиков передавать сведения о дислокации автобусов, троллейбусов и трамваев в навигационные системы Яндекс Карты или 2ГИС.
– На сегодняшний день особенно остро пассажиры страдают от недостатка информации о том, где находится транспорт, и не могут для себя построить реальную возможность воспользоваться тем или иным автобусом, троллейбусом, трамваем по тому или иному маршруту, – отметил Кормилец.
В связи с этим депутаты предложили дополнить статью 25.1 КоАП Омской области, установив штрафы за невыполнение обязанностей по трансляции актуальной информации о местоположении транспортного средства.
Как уточнил председатель комитета по вопросам транспортной инфраструктуры Юрий Арчибасов, под нововведение также попадут перевозчики, работающие в нерегулируемом тарифе.
В дальнейшем депутаты направят соответствующий законопроект на рассмотрение Законодательного собрания Омской области.