В Омске кончились деньги на перекраску общественного транспорта

Автобусы хотят выкрасить в оранжевый цвет, трамваи – в красный, троллейбусы – в зеленый.

omskinform.ru

В Омске из-за нехватки финансирования приостановили работы по перекрашиванию общественного транспорта в «фирменные» цвета. По состоянию на конец октября брендированы 57 автобусов (из почти 400), 32 троллейбуса (из 167) и четыре трамвая (из 60), сообщает портал «НГС55» со ссылкой на департамент транспорта мэрии.

Сроки завершения работ по брендированию подвижного состава в ведомстве назвать не смогли. Они будут продолжены, когда появятся финансы.

пресс-служба мэрии Омска

– По мере поступления финансирования работа по брендированию будет продолжена, – отметили в департаменте.

Брендирование общественного транспорта предполагает перекраску всех городских автобусов в оранжевый цвет, трамваев – в красный, троллейбусов – в зеленый. На пригородных маршрутах, которые обслуживаются «Омскоблавтотрансом», курсируют автобусы синего цвета.