·Общество

В Омске некому ремонтировать троллейбусы и трамваи

Сильнее всего нехватка рабочих в цехе по ремонту трамваев.

В четверг, 12 февраля, депутаты Омского горсовета обсудят нехватку работников на муниципальном предприятии «Электрический транспорт». Предприятие укомплектовано на 72 %.

Согласно докладу мэрии, цех по ремонту трамваев укомплектован только на 27 %. Рабочих для ремонта троллейбусов всего 57 % от необходимого. Причем численность специалистов продолжает снижаться.

«Электрический транспорт» постоянно принимает участие в ярмарках вакансий. Однако этому предприятию по-прежнему требуются водители, кондукторы, слесари, электрики, токари, специалисты по навигационному оборудованию, электромонтеры контактной сети, монтеры пути.

Ранее сообщалось, что износ трамвайных путей составляет 88 %, а износ вагонов 68,8 %.

