«Реклама есть везде»: эксперт критически оценил новые штрафы для перевозчиков в Омске

По мнению предпринимателя, реклама в автобусах не противоречит принципам работы общественного транспорта.

Фото: t.me/shelest_sn

Вчера, 22 января, на заседании комитета Омского горсовета по вопросам транспортной инфраструктуры депутаты обсуждали возможность введения штрафов для частных перевозчиков за рекламу на стеклах автобусов, которая может мешать обзору пассажиров.

Известный в регионе перевозчик Виталий Торопов в комментарии «Омск-информу» отметил, что реклама в автобусах распространена во многих городах и сама по себе не противоречит принципам работы транспорта.

– Если взять общую картину по всем городам, то эта реклама есть везде. По моему мнению, можно просто согласовать отдельный вид и место, где в автобусе можно разместить рекламу, – заявил перевозчик.

По мнению эксперта, такой подход позволит перевозчикам получать дополнительный доход и при этом не мешать пассажирам. Решения о размещении рекламы зависят от законодательства и позиции департамента транспорта, но важно, чтобы они способствовали повышению комфорта пассажиров и развитию отрасли в целом.

Ранее Виталий Торопов поддержал инициативу городских властей обязать всех частных перевозчиков наряду с муниципальными отображать маршрутки на онлайн-картах, что также должно улучшить прозрачность и качество перевозок.