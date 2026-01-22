В Омске частных перевозчиков начнут наказывать за рекламу в маршрутках

За расклеенные в салонах объявления начнут штрафовать.

omskinform.ru

Частных перевозчиков хотят обязать убрать из омских маршруток и микроавтобусов расклеенную рекламу, потому что она мешает обзору пассажиров. Об этом сегодня на заседании горсовета рассказал директор департамента транспорта Омска Вадим Кормилец.

По словам Кормильца, когда салон заполнен навязчивыми объявлениями, это создает визуальный шум и мешает пассажирам ориентироваться в транспорте.

– К сожалению, до сих пор вижу сам примеры того, как автобусы частных перевозчиков преимущественно среднего и малого класса изнутри расклеены белыми объявлениями формата A4, которые расположены как попало. Это препятствуют обзору для пассажиров и является нарушением требований правил дорожного движения, – отметил директор дептранса.

В связи с этим было предложено ввести штраф в размере 2 тыс. рублей для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за несоответствие размещения информационных материалов в салонах.