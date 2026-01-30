Омск-Информ
В Омске внедрят систему управления общественным транспортом за 12 миллионов

Она будет следить за движением, анализировать пассажиропоток и корректировать расписание.

Мэрия планирует внедрить в Омске программное обеспечение для автоматизированного управления общественным транспортом. На нее из бюджета выделили 12 млн рублей.

– В состав новой автоматической системы управления наземным транспортом войдет телематическая платформа мониторинга, а также специальные программные решения по диспетчеризации, расчету оптимального расписания, анализу пассажиропотоков, информированию пассажиров и многое другое, – рассказал мэр Сергей Шелест.

Система сможет контролировать работу сразу 1300 автобусов, троллейбусов и трамваев. Ее планируют запустить в этом году.

