Общество

В Омске запустят два новых троллейбусных маршрута

Их организацию обсудят в горсовете.

В ближайший четверг депутаты Омского горсовета заслушают доклад о состоянии городского электрического транспорта. Также депутаты обсудят планы на организацию троллейбусных маршрутов после завершения капитального ремонта моста имени 60-летия ВЛКСМ.

После ремонта моста у Телецентра планируется пустить по Левобережью троллейбусы № 5 «МЕГА – поселок Юбилейный» и № 10 «МЕГА – завод им. Попова». Отметим, что ранее они уже действовали в Омске.

Также изменится маршрут № 8. Сейчас муниципальное предприятие «Электрический транспорт» готовит диспетчерский пункт на проспекте Мира в районе разворотной площадки «Завод Металлист», куда будет ходить троллейбус № 8.

