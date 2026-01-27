Дедлайн без суеты: какой состав удалось собрать «Авангарду» под плей-офф

Омский клуб сделал ставку на глубину, фарм-клуб и точечные обмены вместо громких имен.

t.me/omskiyavangard

25 января в КХЛ закрылось трансферное окно, и клубы окончательно лишились возможности подписывать новых игроков до конца сезона. «Авангард», несмотря на травму нападающего Александра Волкова и длительный срок его восстановления, подошел к дедлайну без суеты, действуя по заранее выстроенному плану.

«Омск-информ» проанализировал трансферы клуба перед закрытием рынка и оценил, насколько проведенная селекционная работа усилила команду и повлияла на ее готовность к плей-офф.

Фарм-клуб как опора

Фото: t.me/omskiyavangard

Сначала омский клуб плотно занялся не усилением основной команды, а комплектованием своего фарм-клуба. Через двусторонние контракты «Авангард» увеличил глубину состава, оформив соглашения с рядом игроков «Омских Крыльев». Сначала в фарм-клуб был подписан Артем Чмыхов, который выступал за «Авангард» в сезоне 2023/2024.

В КХЛ он провел 214 матчей, в которых набрал 25 (5+20) очков при показателе полезности «+2». В ВХЛ за 280 матчей защитник отличился 120 (31+89) набранными очками и заработал показатель полезности «+40».

Далее «Авангард» переподписал контракты сразу с двумя игроками из ВХЛ. На двусторонние соглашения перешли вратарь Евгений Ярославлев и нападающий Кирилл Кожевников. Оба хоккеиста играют за фарм-клуб «Авангарда» – «Омские Крылья». В нынешнем сезоне Ярославлев провел 37 матчей. Он отразил 92,8 % бросков (коэффициент надежности 1,8). На его счету пять «сухих» игр. Кожевников провел 43 игры, набрал 20 (9+11) очков и стал лучшим игроком по показателю полезности («+14»).

Эти трансферы позволили закрыть вопрос с третьим вратарем и дополнительным нападающим перед плей-офф, а также сохранить гибкость под потолком зарплат, не выходя на рынок за дорогостоящими опциями.

То самое «громкое» подписание

Фото: severstalclub.ru

Кульминацией дедлайна стали сделки, оформленные в последний день трансферного окна. Главным усилением и, как оказалось, тем самым «громким трансфером» стал переход Кирилла Пилипенко из «Северстали». В текущем чемпионате Пилипенко сыграл 21 матч, записав на свой счет 8 результативных очков – 6 голов и 2 передачи. Всего за время выступлений в КХЛ нападающий провел 290 встреч и набрал 205 очков (103 шайбы и 102 результативные передачи).

Форвард, зарекомендовавший себя как качественный снайпер и игрок большинства, обошелся «Авангарду» сравнительно дешево за счет компенсации со стороны череповецкого клуба. Однако и тут не все гладко – омичам удалось обойти регламент КХЛ хитрой схемой.

Болельщики омского клуба, впрочем, ждали вовсе не Пилипенко, когда услышали заявление руководства «ястребов» о громком подписании. Как выяснилось, «Авангард» действительно вел переговоры о переходе топового хоккеиста. Как заявил генменеджер омичей Алексей Сопин, под «громким подписанием» подразумевался переход игрока челябинского «Трактора». По данным инсайдеров, этим хоккеистом должен был оказаться нападающий Джошуа Ливо, в прошлом сезоне блиставший в составе уфимского «Салавата Юлаева» (на его счету новый снайперский рекорд КХЛ). Сделка по переходу Ливо в «Авангард» сорвалась из-за лимита КХЛ на количество переходов из одного клуба за сезон.

Талантливая и мощная молодежь вместо потухшей звезды

Фото: ПХК ЦСКА Фото: ПХК ЦСКА Hawk.ru

Не менее значимым для «Авангарда» оказался обмен Клима Костина в ЦСКА. Вернувшийся из НХЛ нападающий так и не смог вписаться в систему Ги Буше, сезон для него складывался неудачно, а вокруг форварда сгущались тучи. За омичей Костин отыграл 21 матч, набрал всего 2 очка при коэффициенте полезности «–7». В результате «Авангард» обменял его на молодого Кирилла Долженкова для фарм-клуба. В текущем сезоне форвард провел 38 матчей за ЦСКА, в которых набрал 10 очков (6 шайб и 4 передачи), завершив этот отрезок с показателем полезности «–2» и 9 минутами штрафа. Всего в КХЛ игрок провел 131 игру, забросил 18 шайб и отдал 12 голевых передач.

Помимо этого, омский клуб получил права на Егора Афанасьева – нападающего, который играет в Северной Америке, но рассматривает вариант возвращения в КХЛ. По сути, опытный Костин, который не может найти свою игру, был разменян на двух крупных нападающих, которые потенциально могут очень подойти под игровой стиль канадского тренера «ястребов».

По итогам дедлайна «Авангард» не отметился громкими трансферами, но заметно удлинил скамейку и усилил атаку под плей-офф и на следующий сезон. Ставка была сделана не на звездные имена, а на функциональность, глубину и вариативность состава. Хватит ли этого для борьбы с лидерами Востока – покажет плей-офф, однако очевидно, что омский клуб подошел к решающей части сезона весьма прагматично и без суеты.