Генменеджер «Авангарда» рассказал о несостоявшемся «громком» трансфере

«Ястребы» вели серьезные переговоры с челябинским «Трактором».

Фото: hctraktor.org

Омский «Авангард» мог провести громкий обмен с челябинским «Трактором» перед закрытием трансферного дедлайна, однако сделка не состоялась из-за ограничений регламента КХЛ. Как сообщил генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин, рынок в этом сезоне оказался крайне вялым – без заметных переходов и активных переговоров.

– Могу сказать, что у нас был, наверное, очень серьезный предметный разговор с Алексеем Волковым и с «Трактором». У нас мог состояться, наверное, громкий обмен, но, к сожалению или к счастью, это уже только время покажет. У нас был исчерпан лимит в три перехода. Мы с ним поговорили, как раз когда в Челябинске играли. Но, когда мы все проверили, сверились с лигой, да, действительно, у нас уже был израсходован лимит, и поэтому сделка сорвалась, – сообщил генменеджер.

Как сообщил «Матч ТВ» источник, близкий к ситуации, в рамках несостоявшегося обмена в Омск мог перейти нападающий Джошуа Ливо. Ключевым препятствием для завершения трансфера стал именно регламент лиги.