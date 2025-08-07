Потуральски хочет перезапустить карьеру в составе омичей.

Новичок омского «Авангарда» Эндрю Потуральски признался, что давно задумывался о переходе в другую лигу. По словам форварда, переезд в Омск стал для него логичным шагом вперед после непростой карьеры в Северной Америке.

– Как человек, который любит соревноваться, я всегда стремлюсь к большему. Я неплохо себя показывал в АХЛ, но почти не получал шансов в НХЛ, так что, разумеется, хотел двигаться вперед. Да, я понимал, что рано или поздно поеду за новым вызовом в другую лигу. И сейчас моя задача – проявить себя в КХЛ. Может, мне настолько здесь понравится, что я буду играть в России до конца карьеры, кто знает, – цитирует слова легионера «Чемпионат».

При этом важным фактором стал разговор с бывшим партнером по команде Джошем Ливо, который в прошлом сезоне блистал в составе «Салавата Юлаева».

– Мы с ним на связи, часто общаемся. Когда я обсуждал контракт с «Авангардом», мы много беседовали с Джошем, и он всегда говорил только хорошие вещи о России и КХЛ. Когда видишь, что твой бывший партнер сияет в лиге – это придает дополнительную мотивацию, – отметил Потуральски.

Он также добавил, что сейчас полностью сосредоточен на предстоящем сезоне и рассчитывает прогрессировать под руководством Ги Буше.

– Работа с таким тренером – еще один важный момент в моем решении. Уверен, он поможет мне расти и двигаться вперед, – подчеркнул новичок «Авангарда».

