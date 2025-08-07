Хоккеист поделился первыми впечатлениями от переезда в Россию.

Нападающий Эндрю Потуральски, недавно подписавший контракт с омским клубом «Авангард», рассказал о своем переезде в Россию и впечатлениях от первых дней пребывания в Омске.

– Я действительно ошеломлен, нахожусь под большим впечатлением. Слышал много хорошего перед приездом, но все, что я вижу, даже превосходит ожидания, – поделился хоккеист в интервью с «Чемпионатом».

Потуральски подчеркнул, что знакомство с Россией стало настоящим открытием. Омск произвел на него сильное впечатление.

– Ничего подобного в своей жизни я никогда не видел, для меня все в новинку, все интересно. Сейчас стараюсь все познавать, адаптироваться, с другими иностранцами мы ходим на прогулки, вчера вот вкусно поужинали. Вливаемся и обустраиваемся, – добавил форвард.

Хоккеист признался, что давно получал приглашения из российских клубов, но предложение от «Авангарда» оказалось наиболее привлекательным.

– У меня еще был год контракта с «Сан-Хосе», и в целом на протяжении последних лет пяти неоднократно поступали предложения из разных клубов КХЛ. Но именно в этот раз я просто оказался под большим впечатлением от всего, что мне показали и рассказали. Это и арена в Омске, и болельщики, и инфраструктура. Кроме того, «Авангард» тренирует Ги Буше. Из-за всех этих факторов я и принял достаточно легко решение перебраться в Омск, посчитал, что это для меня отличная возможность, – заключил форвард.