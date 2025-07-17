Американский нападающий уже расторг контракт с клубом НХЛ и готов перейти в стан «ястребов».

Омский «Авангард» пока не зарегистрировал контракт с 31-летним американским нападающим Эндрю Потуральски. Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, причиной может быть превышение потолка зарплат.

- «Авангард» до сих пор не зарегистрировал контракт Потуральски из-за возможного превышения лимита. Центральное информационное бюро КХЛ не позволяет оформлять соглашения, если после их учета зарплатная ведомость клуба превышает установленный потолок, который в следующем сезоне составит 900 миллионов рублей. При этом стороны уже давно достигли принципиальной договоренности о сроках и условиях контракта. В ближайшее время омский клуб планирует освободить часть бюджета, чтобы получить возможность официально оформить переход, - уточняет источник.

Ранее причиной затяжного подписания контракта называли отказ американских компаний выдавать хоккеистам экипировку, покидающим Северную Америку ради КХЛ.

В сезоне 2024/2025 Потуральски выступал за фарм-клуб «Сан-Хосе Барракуда» в АХЛ, где стал одним из лидеров атаки. Нападающий сыграл 59 игр, в которых забросил 30 шайб и отдал 43 результативные передачи. Всего за карьеру в Американской хоккейной лиге форвард провел 527 матчей и набрал 493 очка. В НХЛ он сыграл 9 матчей и отметился 3 результативными передачами.

Напомним, ранее инсайдер Артур Хайруллин сообщил, что «Авангард» скоро подпишет легионера. По его информации, причиной задержки трансфера стали технические моменты.