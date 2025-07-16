Заключение контракта затягивается по техническим причинам.

«Авангард» скоро подпишет легионера из АХЛ Эндрю Потуральски, сообщает инсайдер Артур Хайруллин. О том, что форвард будет играть в омском клубе, стало известно еще весной.

Напомним, что подписание затянулось из-за нежелания американских компаний выдавать инвентарь хоккеистам, уезжающим в КХЛ. После получения необходимой экипировки легионер сможет перебраться в Россию. Сейчас трансфер задерживается по техническим причинам.

Ранее «Сан-Хосе Шаркс» согласился удовлетворить просьбу Потуральски об освобождении от контракта на сезон-2025/26, чтобы он смог продолжить карьеру за пределами Северной Америки.

В сезоне-2024/2025 Потуральски выступал за «Сан-Хосе Барракуда», фарм-клуб «Сан-Хосе Шаркс» в Американской хоккейной лиге, набрал 73 (30+43) очка в 59 матчах.