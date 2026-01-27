«Общались с его отцом»: в «Авангарде» обсуждают возвращение Афанасьева в КХЛ

Омский клуб уже готов обсуждать контракт на следующий сезон.

Фото: ПХК ЦСКА

Нападающий Егор Афанасьев может вернуться в КХЛ уже в следующем сезоне. Как сообщил генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин, сторона игрока не исключает вариант продолжения карьеры в России на фоне неопределенных перспектив в НХЛ.

– Я хотел бы сказать о шансах Афанасьева попасть в команду НХЛ. Говоря о себе, да, я могу отметить, что мы контактировали, и у него есть желание вернуться в Россию. Почему его не берут в «Сан Хосе», я не знаю. Но по прошлому сезону он произвел приятное впечатление. Лично мне он нравился своими игровыми качествами. И я скажу больше: мы даже контактировали с ЦСКА еще летом по поводу обмена его, – заявил Сопин.

Переговоры с московским клубом затянулись, из-за чего оформить переход не удалось, и игрок в итоге решил вновь уехать за океан. При этом по ходу текущего сезона омский клуб поддерживал контакт с агентом Афанасьева и его отцом, от которых поступала информация, что вариант возвращения в КХЛ рассматривается всерьез.

– Он не против вернуться на следующий сезон обратно в Россию, в КХЛ. Вчера, после обмена, мы также переписывались с отцом Егора и договорились ближе к концу сезона начать общаться по поводу контракта и возвращения, – подытожил Сопин.

Напомним, что «Авангард» получил права на молодого левого нападающего в результате обмена форварда омичей Клима Костина. Кроме Афанасьева, в стан «ястребов» отправился Кирилл Долженков.