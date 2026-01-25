«Авангард» технично «сплавил» Костина в ЦСКА

Омский клуб обменял форварда на 21-летнего габаритного нападающего Кирилла Долженкова.

Фото: hawk.ru

Хоккейный клуб «Авангард» произвел обмен с московским ЦСКА. В столичную команду отправился нападающий Клим Костин. А состав омичей пополнился 21-летним габаритным нападающим Кириллом Долженковым. Также «ястребы» получили спортивные права на форварда Егора Афанасьева.

Генменеджер «Авангарда» Алексей Сопин заявил, что доволен сделкой.

- Армейцы были заинтересованы в приобретении Клима Костина. Мы, в свою очередь, хотели получить хорошую компенсацию. Кирилл Долженков – молодой, габаритный, прогрессирующий нападающий, - сказал Сопин. - При росте почти два метра игрок отлично координирован и обладает хорошим катанием. Спортивной наглости Кириллу не занимать. Уверен, он отлично впишется в состав и добавит глубины.

Воспитанник московского хоккея дебютировал в лиге в сезоне 2022/2023. Всего на счету Кирилла Долженкова 131 игра в КХЛ и 30 (18+12) набранных очков при показателе полезности «+8». В «Авангарде» игрок будет выступать под 12 номером.

Ранее «Омск-информ» неоднократно сообщал о вероятности обмена Костина. Прошлый сезон он провел в «Сан-Хосе Шаркс» и набрал 7 очков за 35 матчей, а в сезоне-2020/2021 завоевал с «Авангардом» Кубок Гагарина.

За три месяца и более 20 игр у форварда оказалась самая низкая «полезность» в команде. Ранее инсайдеры прогнозировали, что в омскую команду могут обменять нападающего ярославского «Локомотива» Максима Березкина.