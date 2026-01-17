В «Авангард» может перейти нападающий из «Локомотива»

Об этом сообщили инсайдеры.

Фото: hclokomotiv.ru

Нападающий ярославского «Локомотива» Максим Березкин может продолжить карьеру в составе «Авангарда». Как сообщает телеграм-канал «ХОКК × ДОГ | ТРАНСФЕРЫ И НОВОСТИ КХЛ», между Омском и Ярославлем готовится обмен. В «Локомотив», в свою очередь, отправится форвард «ястребов» Клим Костин.

Ранее генеральный менеджер клуба Алексей Сопин заявлял, что «Авангард» готовит громкий трансфер перед дедлайном в КХЛ, а работа в основном ведется по сильным хоккеистам.

В текущем сезоне Максим Березкин провел 44 матча и набрал 18 (4+14) результативных баллов при показателе полезности +10. На счету Клима Костина всего 2 (0+2) результативных балла в 18 матчах при показателе полезности –7.