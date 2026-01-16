«Авангард» готовит громкий трансфер перед дедлайном

Генеральный менеджер клуба высказался об усилении состава команды.

Фото: hawk.ru

Генеральный менеджер омского «Авангарда» Алексей Сопин рассказал о трансферной стратегии клуба на ближайшее время. По его словам, «ястребы» сосредоточатся на точечном, но качественном усилении.

– Активно работать точно будем. Надеемся, что задумки и замыслы сработают. В принципе, нам не нужно глобальную закупочную кампанию разводить, как мне видится, нам не хватает одного нападающего, так что все наши усилия будут направлены на укрепление линии нападения, – приводит слова Сопина «Чемпионат».

Как отметил Сопин, работа в этом направлении велась давно, однако травма Александра Волкова сделала вопрос укрепления линии атаки еще более актуальным. Основным приоритетом для «Авангарда» остается поиск высококлассного нападающего.

– Эта травма добавила нам головной боли. Усилиться нападающим мы планировали еще до травмы Саши. С его повреждением это стало просто еще более актуально. Мы хотим качественно усилиться, чтобы это был игрок, подходящий «Авангарду». В принципе, конечно, работаем в основном по сильным хоккеистам. Если все срастется, то это будут громкие сделки, – уточнил Сопин.

