Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

«Авангард» подписал контракт со своим бывшим защитником

Ранее он уже выступал за омскую команду.

Хоккейный клуб «Авангард» подписал двусторонний контракт с защитником Артемом Чмыховым. Он будет играть за «Омские Крылья» до конца сезона.

Ранее 28-летний игрок уже выступал за «Авангард» в сезоне-2023/2024. Он провел 57 матчей и набрал 16 (4+12) очков.

– Всего в КХЛ Чмыхов провел 214 матчей, в которых набрал 25 (5+20) очков при показателе полезности +2. В ВХЛ за 280 матчей защитник отличился 120 (31+89) набранными очками и заработал показатель полезности +40, – сообщили в клубе.

Нынешний сезон Чмыхов начинал сезон в составе «Нефтехимика».

·Спорт

«Авангард» подписал контракт со своим бывшим защитником

Ранее он уже выступал за омскую команду.

Хоккейный клуб «Авангард» подписал двусторонний контракт с защитником Артемом Чмыховым. Он будет играть за «Омские Крылья» до конца сезона.

Ранее 28-летний игрок уже выступал за «Авангард» в сезоне-2023/2024. Он провел 57 матчей и набрал 16 (4+12) очков.

– Всего в КХЛ Чмыхов провел 214 матчей, в которых набрал 25 (5+20) очков при показателе полезности +2. В ВХЛ за 280 матчей защитник отличился 120 (31+89) набранными очками и заработал показатель полезности +40, – сообщили в клубе.

Нынешний сезон Чмыхов начинал сезон в составе «Нефтехимика».