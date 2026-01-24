Омск-Информ
·Спорт

«Авангард» переподписал контракты сразу с двумя игроками

Соглашения с Ярославлевым и Кожевниковым стали двусторонними.

Хоккейный клуб «Авангард» переподписал контракты с вратарем Евгением Ярославлевым и нападающим Кириллом Кожевниковым на новых условиях. Теперь оба соглашения двусторонние.

Оба хоккеиста играют за фарм-клуб «Авангарда» «Омские крылья». В нынешнем сезоне Ярославлев провел 37 матчей. Он отразил 92,8 % бросков (коэффициент надежности 1,8). На его счету пять «сухих» игр.

Кожевников провел 43 игры и набрал 20 (9+11) очков. Стал лучшим игроком по показателю полезности (+14).

