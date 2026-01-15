Долгожданная звезда «Авангарда» из НХЛ оказалась угасающей

Клим Костин имеет самый низкий коэффициент полезности среди всех «ястребов».

hawk.ru

В ноябре прошлого года «Авангард» после долгих переговоров объявил о подписании контракта со своей бывшей звездой – форвардом Климом Костиным, вернувшимся из НХЛ. Прошлый сезон он провел в «Сан-Хосе Шаркс» и набрал 7 очков за 35 матчей, а в сезоне-2020/2021 завоевал с «Авангардом» Кубок Гагарина.

На Костина возлагались большие надежды, однако за два с половиной месяца и почти 20 игр у форварда, пропустившего всю предсезонную подготовку, все еще не получилось разыграться до уровня топ-игрока «Авангарда». Напротив, «полезность» Костина самая низкая в команде.

С неба звезд не хватает

Костин отыграл за «Авангард» 17 матчей, в которых набрал всего 2 очка. При этом обе голевые передачи форвард отдал во вчерашнем проигранном матче с «Салаватом Юлаевым» (3:4). Коэффициент полезности звездного нападающего прямо сейчас составляет –7. Хуже дела идут только у молодых нападающих Павла Леуки и Дмитрия Злодеева, выступающих в основном за «Омских Крыльев». Те же 2 очка, что у Костина, набрал за 16 матчей в «Авангарде» нападающий Ансель Галимов, однако он уже покинул Омск, не отыграв и половину сезона.

Фото: hawk.ru

«Волчьи аппетиты» без результата

Перед громким подписанием Костина инсайдеры рассказали, что нападающий запросил у «Авангарда» 70 млн рублей за сезон. Как стало известно уже после заключения соглашения, форвард умерил аппетит до 20 миллионов, однако, по словам источников, даже такая сумма далась омской команде с трудом, и «ястребам» пришлось «резать» зарплату другому игроку.

Им стал форвард Наиль Якупов, пропустивший большое количество матчей из-за травмы в начале сезона. По словам генменеджера «Авангарда» Алексея Сопина, зарплата Якупова уменьшалась на 10 млн рублей. Клуб не стал раскрывать бухгалтерских деталей, однако информация о сокращении выплат Якупову появилась сразу после подписания Костина.

Готовят на обмен?

Недавно Алексей Сопин заявил о желании «Авангарда» усилить линию нападения. Новый игрок может «вытеснить» нерезультативного Костина на скамейку. Он рискует попасть на обмен за более нужного и перспективного для омского клуба хоккеиста.

министерство спорта Омской области

Отметим, что трансферное окно в КХЛ закрывается 25 января, и до этой даты Климу Костину нужно совершить мощный рывок, чтобы остаться в команде. У чемпиона сезона-2020/2021 еще есть шанс показать себя – главный тренер «ястребов» Ги Буше не раз заявлял, что для Костина главное набрать форму к играм плей-офф.