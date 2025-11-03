Омск-Информ
·Спорт

Инсайдеры раскрыли зарплату Костина в «Авангарде»

Форвард уже готовится к дальневосточной выездной серии.

Зарплата нового нападающего «Авангарда» Клима Костина в этом году составит 20 миллионов рублей. Об этом сообщает телеграм-канал «#НППО | ТРАНСФЕРЫ И НОВОСТИ КХЛ».

В прошлом сезоне форвард набрал 7 очков в 35 матчах регулярного чемпионата, выступая за «Сан-Хосе Шаркс». Ранее Костин уже защищал цвета «Авангарда» в сезоне 2020/2021. Всего в КХЛ на его счету 75 игр, 12 заброшенных шайб и 15 результативных передач.

Ранее «ястребы» официально объявили о подписании 26-летнего форварда. Как отметил генеральный менеджер клуба Алексей Сопин, сегодня Костин проведет первую тренировку с командой, после чего отправится на дальневосточный выезд.

1015
Hawk.ru

1015
Алексей Новиков