Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

Омский «Авангард» совершил громкое подписание форварда из НХЛ

Форвард выступал в чемпионском составе «ястребов».

Сегодня, 3 ноября, хоккейный клуб «Авангард» официально объявил о возвращении в состав Клима Костина.

– Мы рады, что Клим снова будет выступать в составе «ястребов». Понятно, что с момента нашего первого предложения прошло много времени, поэтому необходимо было заново проговаривать все условия. Костин знаком с требованиями североамериканских специалистов, имеет успешный опыт игры в КХЛ и способен действовать в любой роли, – заявил генменеджер омичей Алексей Сопин.

Кроме того, в клубе рассказали, что сегодня он проведет первую тренировку, а завтра отправится с командой в дальневосточный выезд.

В минувшем сезоне форвард набрал 7 очков в 35 матчах регулярного чемпионата, выступая за «Сан-Хосе Шаркс». Контракт с 26-летним нападающим рассчитан на 1 год. В составе «ястребов» игрок будет выступать под 24-м номером.

1074
·Спорт

Омский «Авангард» совершил громкое подписание форварда из НХЛ

Форвард выступал в чемпионском составе «ястребов».
Hawk.ru

Сегодня, 3 ноября, хоккейный клуб «Авангард» официально объявил о возвращении в состав Клима Костина.

– Мы рады, что Клим снова будет выступать в составе «ястребов». Понятно, что с момента нашего первого предложения прошло много времени, поэтому необходимо было заново проговаривать все условия. Костин знаком с требованиями североамериканских специалистов, имеет успешный опыт игры в КХЛ и способен действовать в любой роли, – заявил генменеджер омичей Алексей Сопин.

Кроме того, в клубе рассказали, что сегодня он проведет первую тренировку, а завтра отправится с командой в дальневосточный выезд.

В минувшем сезоне форвард набрал 7 очков в 35 матчах регулярного чемпионата, выступая за «Сан-Хосе Шаркс». Контракт с 26-летним нападающим рассчитан на 1 год. В составе «ястребов» игрок будет выступать под 24-м номером.

1074
Алексей Новиков