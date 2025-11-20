Порядка 10 млн: Якупов пошел на понижение зарплаты для подписания Костина

Генменеджер «Авангарда» Сопин рассказал, что переговоры с форвардом были непростыми.

Hawk.ru

Генеральный менеджер омского хоккейного клуба «Авангард» Алексей Сопин прокомментировал детали нового контракта с нападающим Наилем Якуповым, который, по сообщениям СМИ, согласился на существенное сокращение зарплаты.

По словам менеджера, переговоры с Якуповым были непростыми, но необходимыми.

– Мы сели с Наилем, поговорили. Мы были расстроены, что он долгое время травмирован, а у нас как раз не хватает людей, которые могут выйти и помочь команде. Честно объяснили ситуацию и попросили помочь клубу качественно усилиться, – приводит слова Сопина «Спорт-экспресс».

На вопрос о причинах, по которым игрок мог согласиться на уменьшение зарплаты, менеджер «Авангарда» отметил, что иногда хоккеисты идут на такие шаги, чтобы остаться в команде. При этом он опроверг информацию о многократном сокращении зарплаты, назвав цифры в пять или семь раз «преувеличенными».

– Писали, что зарплата сократилась в пять или семь раз. Но такого не было. По сезону она не настолько сильно сократилась, как писали люди, – уточнил Сопин.

Реальное сокращение, по его словам, составило порядка 10 млн рублей.

– Это тяжелые разговоры с хоккеистами. Конечно. Никто не хочет просто так отдавать деньги, – добавил генеральный менеджер.

Отметим, что 3 ноября «Авангард» официально объявил о возвращении в состав Клима Костина. По всей видимости, переговоры с Якуповым прошли незадолго до этого. По информации инсайдеров, за сезон Костину заплатят 20 млн рублей.