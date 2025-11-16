«Этот день настал»: форвард «Авангарда» Якупов заявил о возращении на лед

Нападающий сыграет сегодня против «Торпедо».

Нападающий хоккейного клуба «Авангард» Наиль Якупов объявил о своем возвращении в строй после длительного периода восстановления от травмы. Спортсмен поделился радостной новостью в своем телеграм-канале.

– Этот день настал: прошло больше месяца, и я готов вернуться в игру после травмы, – написал форвард.

Якупов выразил искреннюю благодарность всем, кто поддерживал его в этот непростой период. Особые слова признательности он адресовал своей семье.

– Хочу поблагодарить в первую очередь свою семью, которая с первого дня меня поддерживала. Мои близкие были всегда рядом. Вы не представляете, как это важно. Хочу сказать огромное спасибо моей маме, которая в очередной раз нянчилась со мной после операции. Ей всегда непросто было видеть своего сына после тяжелых операций, – поделился Якупов.

Также Наиль Якупов поблагодарил реабилитологов в Казани – Вагиза Хабибулина и Анатолия Канунова, а также весь медицинский блок «Авангарда» за ежедневную помощь. Отдельная благодарность была выражена тренерам по физической подготовке и тренеру на льду, который помогал Якупову восстановить навыки катания. Отдельных слов похвалы удостоились специалисты академии «Авангард», проводившие дополнительные процедуры для восстановления ноги.