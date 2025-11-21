«Авангард» разорвал контракт с опытным результативным форвардом

Нападающий провел в составе омичей 16 матчей.

hawk.ru

Сегодня, 21 ноября, хоккейный клуб «Авангард» объявил о расторжении контракта с нападающим Анселем Галимовым. 34-летний форвард провел за омичей 16 матчей. За год игрок должен был получить около 15 млн рублей.

– В первую очередь хочется поблагодарить Анселя Галимова за честную работу в составе нашей команды. Он присоединился к «Авангарду» в непростой момент и помогал набирать важные очки, когда несколько ведущих игроков были травмированы. Сейчас наша команда имеет достаточную глубину, и держать на лавке такого игрока мы не видим смысла. Уверен, Ансель своего последнего слова еще не сказал. Желаем ему удачи в дальнейшей карьере, – заявил генеральный менеджер «ястребов» Алексей Сопин.

За карьеру в Континентальной хоккейной лиге Галимов сыграл 695 матчей, забросил 118 шайб и сделал 110 результативных передач.

Напомним, что форвард был подписан 18 сентября этого года, а главный тренер «Авангарда» Ги Буше называл его вундеркиндом.