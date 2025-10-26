Нападающий Костин в шаге от возвращения в «Авангард», но есть сложности

Форвард сменил агента. Его интересы будет представлять специалист, имеющий хорошие отношения с омским клубом.

Hawk.ru

Бывший нападающий клуба НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» Клим Костин во второй раз в этом году сменил агента. Как уточнил журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис, теперь права Костина представляет Константин Романов. Этот специалист хорошо ладит с руководством «Авангарда» и через своего партнера Дэна Мильштейна прекрасно знаком с главным тренером Ги Буше.

– У меня почти не остается сомнений, что в ближайшее время форвард подпишет контракт с омской командой, – утверждает Зислис. – Другого варианта, учитывая отсутствие у Костина серьезных предложений из Северной Америки, я на данный момент представить не могу.

Московский ЦСКА, заинтересовавшись игроком, быстро отказался от своих притязаний. Поскольку «Авангард» запросил за молодого хоккеиста солидную компенсацию, размер которой не называется.

Но есть еще одна сложность – запросы нападающего с 70 млн рублей за сезон. Таких денег у «ястребов» на данный момент нет. Поэтому возможен вариант с обменом хоккеиста в один из клубов КХЛ.

Еще месяц назад Клим Костин отрицал подписание контракта с «Авангардом». Он намеревался остаться играть в системе НХЛ. Но предложений так и не поступило.

Тем временем «Авангард», как верная жена, специально держит место под Клима Костина. Генменеджер клуба Алексей Сопин все еще рассчитывает на его возвращение. Ведь в сезоне-2020/2021 Костин завоевал с «ястребами» Кубок Гагарина.