Функционер отметил, что ситуация меняется практически ежедневно.
Генеральный менеджер хоккейного клуба «Авангард» Алексей Сопин озвучил перспективы возвращения форварда Клима Костина в состав команды. Последние сезоны он выступает в НХЛ.
По словам Сопина, ситуация осложняется тем, что американские клубы проявляют интерес к игроку, несмотря на отсутствие официальных предложений ранее.
– Да все меняется практически ежедневно. Вроде бы у него и не было вариантов в Америке, потом появилась информация, что ряд клубов проявляет интерес к нему. Не исключаю, что он может и на пробный контракт там подписаться. Наверное, это процесс не на две-три недели, и окончательно освободиться Костин сможет где-то в ноябре. Посмотрим, – рассказал Сопин в интервью «Чемпионату».
Напомним, что «Авангард» специально держит место под Клима Костина. Ранее сообщалось, что сам хоккеист хотел бы вернуться в «Авангард». В сезоне-2020/2021 он завоевал с «ястребами» Кубок Гагарина.