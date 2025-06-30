Под нападающего Клима Костина специально держат место.

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин дал прогноз по вероятности перехода нападающего системы клуба НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» Клима Костина в омскую команду.

Пока Костин не получил предложение от «Сан-Хосе», но попросил дать ему время.

– С Климом мы общались около месяца назад, он попросил время для разговора с потенциальными вариантами в НХЛ. Его просьба – подождать 7-10 дней после 1 июля, когда в Америке откроется рынок. Так что мы ждем, и я думаю, что в середине июля Костин вернется с каким-то решением, – заявил Сопин «Чемпионату».

Под потолком зарплат для Костина оставлено место.

Нужно отметить, что форвард является обладателем Кубка Гагарина – 2021 в составе «Авангарда». Последние четыре года он провел в НХЛ, в минувшем сезоне набрав 8 (1+7) очков по системе «гол+пас» в 35 играх за «Сан-Хосе».