Омск-Информ
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 26-летний нападающий «Сан-Хосе» даст ответ в июле.

Генеральный менеджер омского «Авангарда» Алексей Сопин заявил, что может продолжить карьеру в Континентальной хоккейной лиге нападающий «Сан-Хосе» Клим Костин.

– Я с ним общался, с ним общались и наши руководители. У него есть огромное желание вернуться. Он обещал долго не тянуть с ответом: спустя пару недель после открытия лагеря он определится с будущим, – рассказал Сопин.

Произойдет это после 1 июля, когда откроется лагерь свободных агентов Национальной хоккейной лиги. Напомним, что Костин в составе команды «Авангард» стал обладателем Кубка Гагарина. В НХЛ он играл за «Сент-Луис», «Эдмонтон», «Детройт» и «Сан-Хосе». 

Наталья Корнеева

 26-летний нападающий «Сан-Хосе» даст ответ в июле.

Генеральный менеджер омского «Авангарда» Алексей Сопин заявил, что может продолжить карьеру в Континентальной хоккейной лиге нападающий «Сан-Хосе» Клим Костин.

– Я с ним общался, с ним общались и наши руководители. У него есть огромное желание вернуться. Он обещал долго не тянуть с ответом: спустя пару недель после открытия лагеря он определится с будущим, – рассказал Сопин.

Произойдет это после 1 июля, когда откроется лагерь свободных агентов Национальной хоккейной лиги. Напомним, что Костин в составе команды «Авангард» стал обладателем Кубка Гагарина. В НХЛ он играл за «Сент-Луис», «Эдмонтон», «Детройт» и «Сан-Хосе». 

Наталья Корнеева