Омск-Информ
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·Спорт

Спортивный директор «Металлурга» оценил перспективы трансфера.

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков отметил, что игроки уровня Владимира Ткачева интересны абсолютно любому клубу. Напомним, что именно «Металлург» называют главным претендентом на экс-форварда «Авангарда»

– Когда такой игрок, как Ткачев, выходит на рынок, думаю, любой клуб хотел бы его заполучить, но есть потолок зарплат и еще много факторов, которые надо обдумывать, смотреть и понимать, – заявил Бирюков «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне форвард вернулся на лед после тяжелой травмы и сыграл всего 4 матча в регулярном чемпионате, отметившись 1 шайбой и 4 голевыми передачами. В плей-офф он провел 13 встреч, добавив к своей статистике еще 10 очков.

В минувшую субботу «Авангард» официально объявил о расставании с нападающим Владимиром Ткачевым. В клубе расторжение контракта объяснили необходимостью пересмотра состава и корректировки бюджета. Однако сам хоккеист и его агент утверждают, что истинная причина – напряженные отношения с главным тренером «ястребов» Ги Буше. По словам Ткачева, он был готов лично приехать в Канаду для разговора с наставником, но не смог этого сделать из-за отсутствия визы.

Алексей Новиков
·Спорт

Спортивный директор «Металлурга» оценил перспективы трансфера.

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков отметил, что игроки уровня Владимира Ткачева интересны абсолютно любому клубу. Напомним, что именно «Металлург» называют главным претендентом на экс-форварда «Авангарда»

– Когда такой игрок, как Ткачев, выходит на рынок, думаю, любой клуб хотел бы его заполучить, но есть потолок зарплат и еще много факторов, которые надо обдумывать, смотреть и понимать, – заявил Бирюков «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне форвард вернулся на лед после тяжелой травмы и сыграл всего 4 матча в регулярном чемпионате, отметившись 1 шайбой и 4 голевыми передачами. В плей-офф он провел 13 встреч, добавив к своей статистике еще 10 очков.

В минувшую субботу «Авангард» официально объявил о расставании с нападающим Владимиром Ткачевым. В клубе расторжение контракта объяснили необходимостью пересмотра состава и корректировки бюджета. Однако сам хоккеист и его агент утверждают, что истинная причина – напряженные отношения с главным тренером «ястребов» Ги Буше. По словам Ткачева, он был готов лично приехать в Канаду для разговора с наставником, но не смог этого сделать из-за отсутствия визы.

Алексей Новиков