Спортивный директор «Металлурга» оценил перспективы трансфера.

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков отметил, что игроки уровня Владимира Ткачева интересны абсолютно любому клубу. Напомним, что именно «Металлург» называют главным претендентом на экс-форварда «Авангарда»

– Когда такой игрок, как Ткачев, выходит на рынок, думаю, любой клуб хотел бы его заполучить, но есть потолок зарплат и еще много факторов, которые надо обдумывать, смотреть и понимать, – заявил Бирюков «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне форвард вернулся на лед после тяжелой травмы и сыграл всего 4 матча в регулярном чемпионате, отметившись 1 шайбой и 4 голевыми передачами. В плей-офф он провел 13 встреч, добавив к своей статистике еще 10 очков.

В минувшую субботу «Авангард» официально объявил о расставании с нападающим Владимиром Ткачевым. В клубе расторжение контракта объяснили необходимостью пересмотра состава и корректировки бюджета. Однако сам хоккеист и его агент утверждают, что истинная причина – напряженные отношения с главным тренером «ястребов» Ги Буше. По словам Ткачева, он был готов лично приехать в Канаду для разговора с наставником, но не смог этого сделать из-за отсутствия визы.