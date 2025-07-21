Вслед за Ткачевым «ястребов» может покинуть еще один игрок.

Стал известен основной претендент на бывшего нападающего «Авангарда» Владимира Ткачева. Информацией поделился обозреватель «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

По информации инсайдера, в следующем сезоне Ткачев, скорее всего, окажется в магнитогорском «Металлурге».

– По информации «СЭ», «Металлург» – главный претендент на подписание экс-форварда «Авангарда» Владимира Ткачева, – рассказал Зислис.

Напомним, что Ткачев покинул омский клуб в пятницу, 18 июля. Как рассказал сам хоккеист и его агент, Ткачев был согласен на понижение зарплаты, но роль сыграл конфликт с Ги Буше.

Ранее сообщалось, что вслед за Ткачевым «Авангард» может покинуть легионер Джесси Блэкер, который еще не успел сыграть ни одного матча за «ястребов».