Омск-Информ
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·Спорт

Вслед за Ткачевым «ястребов» может покинуть еще один игрок.

Стал известен основной претендент на бывшего нападающего «Авангарда» Владимира Ткачева. Информацией поделился обозреватель «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис

По информации инсайдера, в следующем сезоне Ткачев, скорее всего, окажется в магнитогорском «Металлурге». 

– По информации «СЭ», «Металлург» – главный претендент на подписание экс-форварда «Авангарда» Владимира Ткачева, – рассказал Зислис. 

Напомним, что Ткачев покинул омский клуб в пятницу, 18 июля. Как рассказал сам хоккеист и его агент, Ткачев был согласен на понижение зарплаты, но роль сыграл конфликт с Ги Буше

Ранее сообщалось, что вслед за Ткачевым «Авангард» может покинуть легионер Джесси Блэкер, который еще не успел сыграть ни одного матча за «ястребов». 

1996Олег Кипорук
·Спорт

Вслед за Ткачевым «ястребов» может покинуть еще один игрок.

Стал известен основной претендент на бывшего нападающего «Авангарда» Владимира Ткачева. Информацией поделился обозреватель «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис

По информации инсайдера, в следующем сезоне Ткачев, скорее всего, окажется в магнитогорском «Металлурге». 

– По информации «СЭ», «Металлург» – главный претендент на подписание экс-форварда «Авангарда» Владимира Ткачева, – рассказал Зислис. 

Напомним, что Ткачев покинул омский клуб в пятницу, 18 июля. Как рассказал сам хоккеист и его агент, Ткачев был согласен на понижение зарплаты, но роль сыграл конфликт с Ги Буше

Ранее сообщалось, что вслед за Ткачевым «Авангард» может покинуть легионер Джесси Блэкер, который еще не успел сыграть ни одного матча за «ястребов». 

1996Олег Кипорук