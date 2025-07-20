По данным инсайдера, защитник может вернуться в клуб, из которого ушел в омскую команду, в «Автомобилист».

Журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин обнародовал свежую информацию по судьбе 32-летнего защитника Джесси Блэкера. С игроком, которого подписали в начале июня, «Авангард» планирует расторгать контракт. По данным инсайдера, хоккеист вернется в «Автомобилист», из которого и пришел в омскую команду. Это выглядит абсурдным.

– Защитник Джесси Блэкер, подписавший контракт с «Авангардом» по окончании прошлого сезона, покинет клуб. И тут самое интересное – по моей информации, он продолжит карьеру в «Автомобилисте», – отметил Хайруллин в своем телеграм-канале. – Да-да, в том самом «Автомобилисте», откуда ушел после прошлого сезона. Ну не гениальное ли межсезонье?

Казахстанский канадец не провел за «ястребов» ни одной игры.

Блэкер провел прошлый сезон в составе «Автомобилиста». В 53 матчах регулярного чемпионата КХЛ он набрал 18 очков (3+15) при показателе полезности +12. Всего в КХЛ канадский защитник с казахстанским паспортом провел 441 игру, в которых отметился 28 шайбами и 106 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Авангарда» Ги Буше не видит Блэкера и Алекса Гранта в составе команды на следующий сезон. Блэкер попал в сферу интересов челябинского трактора.