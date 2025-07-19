Ги Буше не рассчитывает на защитника в новом сезоне.

Как сообщил в своем телеграм-канале журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис, защитник омского «Авангарда» Джесси Блэкер попал в сферу интересов челябинского «Трактора». При этом сам «Авангард» больше не рассчитывает на 32-летнего хоккеиста, несмотря на то что контракт с ним был подписан только в начале июня. Казахстанский канадец не провел за «ястребов» ни одной игры.

Блэкер провел прошлый сезон в составе «Автомобилиста». В 53 матчах регулярного чемпионата КХЛ он набрал 18 очков (3+15) при показателе полезности +12. Всего в КХЛ канадский защитник с казахстанским паспортом провел 441 игру, в которых отметился 28 шайбами и 106 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Авангарда» Ги Буше не видит Блэкера и Алекса Гранта в составе команды на следующий сезон.