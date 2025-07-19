Ранее стало известно, что нападающий Владимир Ткачев расторгнет контракт с омским клубом.

Стало известно, что защитники Алекс Грант и Джесси Блэкер могут покинуть «Авангард». Информация об этом появилась в телеграм-канале «Трансферы «КХЛ | ХОККЕЙ».

Кроме того, об этом также сообщил хоккейный инсайдер Артур Хайруллин.

- Коуч Авангарда Ги Буше действительно достаточно эксцентричен в планах комплектования команды. Еще недавно ему были нужны Грант и Блэкер, а теперь их нахождение в составе под вопросом, - написал он в своем телеграм-канале.

Джесси Блэкер подписал контракт с омским «Авангардом» в начале июня этого года. В минувшем сезоне 32-летний казахстанский канадец играл за «Автомобилист». Он принял участие в 53 матчах, отметился тремя заброшенными шайбами и 15 результативными передачами, а его показатель полезности составил «+12». В общей сложности в КХЛ на его счету 441 матч, 28 голов и 106 ассистов.

Защитник Алекс Грант перешел в «Авангард» в сезоне 2024/25 из астанинского «Барыса». Канадец сыграл в 16 матчах, в которых отметился шестью голами и тремя ассистами. В плей-офф защитник принял участие в 10 играх и сделал две голевые передачи.

Напомним, вчера стало известно о том, что нападающий «ястребов» Владимир Ткачев покидает омский клуб. Кроме того, появилась информация о том, что нижегородское «Торпедо» проявляет интерес к игроку.