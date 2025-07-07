Побит рекорд абсолютного максимума суточного количества осадков.

В Омске накануне был зарегистрирован абсолютный максимум суточного количества осадков за 6 июля. Предыдущий рекорд, установленный в 1987 году, продержался почти 40 лет.

– В Омске был перекрыт абсолютный максимум количества осадков. Он составил 24,5 мм (24,1 мм – в 1987 году), – цитирует ТАСС Гидрометцентр России.

Напомним, что несколько дней в Омске бушевал ураган. Несколько микрорайонов города остались без электричества. От сильного ветра падали деревья и выходили из строя коммуникации.

Опасные погодные условия оставили в городе беспорядок. Обошлось без жертв, однако некоторые омичи все равно пострадали. В том числе в больницу попала пенсионерка, на которую упал балкон.