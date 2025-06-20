Омск-Информ
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·Общество

Непогода ожидается сегодня вечером.
Спасатели предупредили жителей Омской области об опасных явлениях: ливне, граде и очень сильном ветре (25 м/с). Плохая погода продлится до конца сегодняшнего дня.
Отметим, что в связи с неблагоприятными погодными явлениями в регионе возможно возникновение чрезвычайных ситуаций. Речь идет о пожарах, коммунальных авариях, повреждении линий связи и электропередачи, нарушении транспортного движения.
На этой неделе во время непогоды в Омске прерывалась подача электроэнергии, а также возникали проблемы с водоснабжением. А вчера в Таре гроза повалила ель на дом. Дерево проломило крышу. Отметим, что синоптики также дали прогноз погоды на выходные.
1005Андрей Андреев
·Общество

Непогода ожидается сегодня вечером.
Спасатели предупредили жителей Омской области об опасных явлениях: ливне, граде и очень сильном ветре (25 м/с). Плохая погода продлится до конца сегодняшнего дня.
Отметим, что в связи с неблагоприятными погодными явлениями в регионе возможно возникновение чрезвычайных ситуаций. Речь идет о пожарах, коммунальных авариях, повреждении линий связи и электропередачи, нарушении транспортного движения.
На этой неделе во время непогоды в Омске прерывалась подача электроэнергии, а также возникали проблемы с водоснабжением. А вчера в Таре гроза повалила ель на дом. Дерево проломило крышу. Отметим, что синоптики также дали прогноз погоды на выходные.
1005Андрей Андреев