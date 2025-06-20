Омск-Информ
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·Общество

Синоптики дали подробный прогноз.
По данным Обь-Иртышского УГМС, в эти выходные омичей ожидает ветреная и дождливая погода. Местами возможны грозы. В субботу скорость ветра будет достигать 15–18 м/с. Также станет немного прохладнее: температура опустится до +20...+25 градусов. 
В воскресенье будет +19...+24 градуса, только на юге региона потеплеет до +29 градусов. Ветер усилится до 15–20 м/с.
По данным Gismeteo, в Омске в субботу также ожидается гроза. В воскресенье дожди почти прекратятся. Температура поднимается максимум до +24 градусов.
Отметим, что жителей региона также предупредили об опасных явлениях, которые ожидаются сегодня вечером.
Андрей Андреев
·Общество

Синоптики дали подробный прогноз.
По данным Обь-Иртышского УГМС, в эти выходные омичей ожидает ветреная и дождливая погода. Местами возможны грозы. В субботу скорость ветра будет достигать 15–18 м/с. Также станет немного прохладнее: температура опустится до +20...+25 градусов. 
В воскресенье будет +19...+24 градуса, только на юге региона потеплеет до +29 градусов. Ветер усилится до 15–20 м/с.
По данным Gismeteo, в Омске в субботу также ожидается гроза. В воскресенье дожди почти прекратятся. Температура поднимается максимум до +24 градусов.
Отметим, что жителей региона также предупредили об опасных явлениях, которые ожидаются сегодня вечером.
Андрей Андреев