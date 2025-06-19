Омск-Информ
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·Происшествия

Дерево упало из-за штормовой погоды.
Гроза, которая бушевала минувшей ночью в Омской области, повалила ель в Таре. Дерево, как сообщают очевидцы в соцсетях, упало на дом и проломило крышу. По предварительным данным, никто из жильцов не пострадал.
Отметим, что деревья упали также в Омске на улице Масленникова, на перекрестке Декабристов и Красных Зорь. Непогода также вызвала в городе проблемы с электроснабжением, а в омскую телебашню ударила молния.
Андрей Андреев
·Происшествия

Дерево упало из-за штормовой погоды.
Гроза, которая бушевала минувшей ночью в Омской области, повалила ель в Таре. Дерево, как сообщают очевидцы в соцсетях, упало на дом и проломило крышу. По предварительным данным, никто из жильцов не пострадал.
Отметим, что деревья упали также в Омске на улице Масленникова, на перекрестке Декабристов и Красных Зорь. Непогода также вызвала в городе проблемы с электроснабжением, а в омскую телебашню ударила молния.
Андрей Андреев