Омск-Информ
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·Происшествия

Гроза продолжалась больше часа.

Сегодня ночью, 19 июня, омичи стали свидетелями впечатляющей природной стихии. Над городом разразилась сильная гроза, сопровождавшаяся частыми и яркими молниями, освещавшими ночное небо. Гроза продолжалась более часа.

Особое внимание привлекло попадание разряда молнии прямо в антенну местной телебашни. Видео появилось в телеграм-канале «Новости | Жесть Омска».
Напомним, что подобная погода продолжится и сегодня. В регионе ожидаются шквалистое усиление ветра, ливни, грозы и град. Скорость ветра может достигать 25 м/с. 
В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными условиями МЧС России по Омской области настоятельно рекомендует воздержаться от нахождения под деревьями, рекламными щитами и линиями электропередачи. Машины вблизи таких объектов во время сильных порывов ветра также лучше не оставлять.
Мария Филимонова
·Происшествия

Гроза продолжалась больше часа.

Сегодня ночью, 19 июня, омичи стали свидетелями впечатляющей природной стихии. Над городом разразилась сильная гроза, сопровождавшаяся частыми и яркими молниями, освещавшими ночное небо. Гроза продолжалась более часа.

Особое внимание привлекло попадание разряда молнии прямо в антенну местной телебашни. Видео появилось в телеграм-канале «Новости | Жесть Омска».
Напомним, что подобная погода продолжится и сегодня. В регионе ожидаются шквалистое усиление ветра, ливни, грозы и град. Скорость ветра может достигать 25 м/с. 
В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными условиями МЧС России по Омской области настоятельно рекомендует воздержаться от нахождения под деревьями, рекламными щитами и линиями электропередачи. Машины вблизи таких объектов во время сильных порывов ветра также лучше не оставлять.
Мария Филимонова