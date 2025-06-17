Омск-Информ
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·Общество

Омичей предупредили об опасных погодных условиях.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, 18 и 19 июня в Омской области ожидаются шквалистое усиление ветра, ливни, грозы и град. Скорость ветра может достигать 25 м/с. 

– Местами по Омской области ожидаются опасные явления – очень сильный дождь, сильный ливень, крупный град, очень сильный ветер порывами 25 метров в секунду и более, грозы, – рассказали в омском МЧС. 

В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными условиями МЧС России по Омской области настоятельно рекомендует воздержаться от нахождения под деревьями, рекламными щитами и линиями электропередач. Машины вблизи таких объектов во время сильных порывов ветра также лучше не оставлять.

Напомним, что главный синоптик страны предупредил омичей о нескольких днях «среднеазиатской» аномальной жары. 

Олег Кипорук
·Общество

Омичей предупредили об опасных погодных условиях.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, 18 и 19 июня в Омской области ожидаются шквалистое усиление ветра, ливни, грозы и град. Скорость ветра может достигать 25 м/с. 

– Местами по Омской области ожидаются опасные явления – очень сильный дождь, сильный ливень, крупный град, очень сильный ветер порывами 25 метров в секунду и более, грозы, – рассказали в омском МЧС. 

В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными условиями МЧС России по Омской области настоятельно рекомендует воздержаться от нахождения под деревьями, рекламными щитами и линиями электропередач. Машины вблизи таких объектов во время сильных порывов ветра также лучше не оставлять.

Напомним, что главный синоптик страны предупредил омичей о нескольких днях «среднеазиатской» аномальной жары. 

Олег Кипорук