Омск-Информ
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·Общество

Теплые воздушные массы придут из Узбекистана, Казахстана и Туркменистана.
В ближайшие дни в Омской области установится аномально жаркая погода с температурой воздуха в районе +30...35 °С. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал причину этого.
– Устойчивая теплая погода, которая связана с антициклонической деятельностью и выносом очень теплых воздушных масс из Узбекистана, Казахстана и Туркменистана ожидается на юге Сибирского федерального округа. И поэтому везде в Сибири будет температура выше нормы на 4–6 градусов. Это касается и воскресенья, и первой половины следующей недели. Показатель там будет зашкаливать за +30–35 градусов, – цитирует Вильфанда ТАСС. 
Метеоролог добавил, что, помимо Омской области, высокая температура установится в Новосибирской, Кемеровской, Томской областях, на Алтайском крае, юге Красноярского края, в Хакасии и Туве.
Мария Филимонова
·Общество

Теплые воздушные массы придут из Узбекистана, Казахстана и Туркменистана.
В ближайшие дни в Омской области установится аномально жаркая погода с температурой воздуха в районе +30...35 °С. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал причину этого.
– Устойчивая теплая погода, которая связана с антициклонической деятельностью и выносом очень теплых воздушных масс из Узбекистана, Казахстана и Туркменистана ожидается на юге Сибирского федерального округа. И поэтому везде в Сибири будет температура выше нормы на 4–6 градусов. Это касается и воскресенья, и первой половины следующей недели. Показатель там будет зашкаливать за +30–35 градусов, – цитирует Вильфанда ТАСС. 
Метеоролог добавил, что, помимо Омской области, высокая температура установится в Новосибирской, Кемеровской, Томской областях, на Алтайском крае, юге Красноярского края, в Хакасии и Туве.
Мария Филимонова