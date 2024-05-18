Омск-Информ
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·Общество

Неблагоприятная погода придет на 2 дня. Будет идти сильный дождь, гроза и порывистый ветер.

В ближайшие дни омичей ожидает неблагоприятная погода. Так, 19 и 20 мая в регионе будет идти сильный дождь и гроза, также поднимется ветер, порывы которого составят до 20 м/с. Из-за этого в области могут возникнуть чрезвычайные происшествия.

В случае ЧС жителям региона нужно звонить по телефонам: 101, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, 78-78-78.

·Общество

Неблагоприятная погода придет на 2 дня. Будет идти сильный дождь, гроза и порывистый ветер.

В ближайшие дни омичей ожидает неблагоприятная погода. Так, 19 и 20 мая в регионе будет идти сильный дождь и гроза, также поднимется ветер, порывы которого составят до 20 м/с. Из-за этого в области могут возникнуть чрезвычайные происшествия.

В случае ЧС жителям региона нужно звонить по телефонам: 101, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, 78-78-78.