Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Причина кроется в переувлажнении почвы.

С понедельника, 11 августа, в Называевском районе Омской области ввели режим ЧС. По данным регионального МЧС, это связано с переувлажнением почвы.

К такому состоянию привели обильные осадки. Дожди не прекратятся до конца нынешней недели.

По данным Обь-Иртышского УГМС, обширный малоподвижный циклон с фронтальной системой вызовет грозовые дожди с максимальной интенсивностью в дневное время суток. Осадки не прекратятся до конца недели.

·Общество

Причина кроется в переувлажнении почвы.

С понедельника, 11 августа, в Называевском районе Омской области ввели режим ЧС. По данным регионального МЧС, это связано с переувлажнением почвы.

К такому состоянию привели обильные осадки. Дожди не прекратятся до конца нынешней недели.

По данным Обь-Иртышского УГМС, обширный малоподвижный циклон с фронтальной системой вызовет грозовые дожди с максимальной интенсивностью в дневное время суток. Осадки не прекратятся до конца недели.