Омск-Информ
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·Происшествия

Молния ударила в магазин пиротехники, отчего они сами запустились.
Вчера весь вечер над Омском сверкали молнии. Как сообщает «Ом1», одна из них ударила в киоск с фейерверками в районе улиц Ремесленных, отчего случился незапланированный салют.
Отметим, что по данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня в Омской области также ожидается гроза, возможен также град. Ветер может достигать 25 м/с. Температура воздуха составит +26...+31 градус, местами +21.
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·Происшествия

Молния ударила в магазин пиротехники, отчего они сами запустились.
Вчера весь вечер над Омском сверкали молнии. Как сообщает «Ом1», одна из них ударила в киоск с фейерверками в районе улиц Ремесленных, отчего случился незапланированный салют.
Отметим, что по данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня в Омской области также ожидается гроза, возможен также град. Ветер может достигать 25 м/с. Температура воздуха составит +26...+31 градус, местами +21.
1563